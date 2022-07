Keime im Leitungswasser - bitte abkochen

per Mail teilen

Das Leitungswasser im Wasserwerk in Kandel ist mit Keimen verunreinigt. Wie die Kreisverwaltung Germersheim mitteilt, wurden bei routinemäßigen Kontrollen Colibakterien festgestellt und durch ein Labor bestätigt. Betroffen seien Teile der Saarstraße in Kandel sowie die Nachbargemeinde Minfeld. Das Gesundheitsamt in Germersheim weißt darauf hin, dass die betroffenen Haushalte das Leitungswasser gründlich abkochen sollten, bevor es getrunken wird oder Lebensmittel damit zubereitet werden. Vor allem für Säuglinge, Kinder und Menschen mit schwachem Immunsystem, aber auch für Tiere können Colibaktieren gefährlich werden. Die betroffenen Anwohner seien durch Flugblätter und die Katwarn-App informiert worden.