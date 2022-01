"Betroffene Jungen haben Angst vor Verurteilung"

Viele denken bei sexuellem Kindesmissbrauch an Mädchen als Opfer. Das muss sich laut Stefan Port, dem Leiter der Beratungsstelle KIBS, unbedingt ändern. Denn das würde dazu führen, dass sich betroffene Jungen nicht trauen, Hilfe zu holen.

SWR Aktuell: Sie sind Sozialpädagoge und arbeiten bei KIBS, der Fachberatungsstelle für Jungen und junge Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Wenn nun ein Kind Opfer von Missbrauch ist. Wem könnte etwas auffallen, wem sollte es sich anvertrauen?

Stefan Port: Entscheidend ist: Welche Vertrauens- und Bezugspersonen hat das Kind in seiner Nähe und sind die sensibilisiert, was das Thema angeht? Das können Lehrkräfte sein, aber auch Erzieherinnen und Erzieher. Sie sind diejenigen, die überhaupt feststellen können, wenn das Kind auffällig ist, dass es vielleicht missbraucht wurde. Wir erwarten nicht, dass es überall das Fachwissen der Fachberatungsstellen gibt. Aber wir raten in einem solchen Fall dringend, dass sich diese Betreuer mit den Beratungsstellen vor Ort in Verbindung setzen. Oder sie sollen Eltern weitervermitteln, die um Hilfe bitten, weil ihr Kind sich auffällig verhält. Der größte Fehler wäre, aus Hilflosigkeit, wegzuschauen. Oder wenn Kinder sagen: Der fasst mich immer irgendwo an, zu sagen: Das bildest du dir nur ein.

Stefan Port Stefan Port leitet die Beratungsstelle KIBS. Sie berät Jungen und junge Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Die Einrichtung gehört zum Verein Kinderschutz München. Stefan Port ist Diplom Sozialpädagoge (FH), Traumafachberater und Supervisor.

SWR Aktuell: Die Hilfe der Beratungsstelle, in der Sie arbeiten, richtet sich ja speziell an männliche Betroffene. Von solchen Fachberatungsstellen gibt es deutschlandweit nur sehr wenige. Sind Jungen seltener Opfer als Mädchen?

Port: Dass es mehr Angebote für Mädchen gibt, zeigt schon, dass das Thema hier nicht so stark tabuisiert ist. Das ist anders, wenn Männer von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Es gibt bei den Jungen, neben der Angst, dass ihnen keiner glaubt, auch andere Ängste: Vielleicht bin ich homosexuell, weil mir das passiert ist. Oder weil ich zu schwach war. Ich hätte mich als Junge doch eher wehren können. So etwas passiert doch nur Mädchen. Viele Menschen stellen sich beim Thema „Sexueller Missbrauch“ auch erstmal einen Mann als Täter und ein Mädchen als Opfer vor. Da braucht es auch gesellschaftlich noch mal einen anderen Blick, der es dann auch betroffenen Jungen ermöglicht, sich anzuvertrauen und Hilfe anzunehmen.

SWR Aktuell: Kämpfen nur die Betroffenen mit einem solchen falschen Männlichkeitsbild oder möglicherweise auch die Helfer, also auch die Fachkräfte?

Port: Ja, ich glaube, das bezieht sich auch auf die Fachkräfte. Bei Fortbildungen machen wir zum Beispiel Übungen. Da gibt es dann Beispiele, wo mal Mädchen und mal Jungen betroffen sind, und die Teilnehmer sollen auf einer Skala von 0 bis 10 einordnen, wie schlimm das Gezeigte ist. Und dann werden häufig die Beispiele mit den Jungen niedriger eingeordnet - also als nicht so schlimm wahrgenommen - wie die Beispiele mit den Mädchen. Das zeigt, dass viele glauben, dass das Erlebte für Mädchen schlimmer ist als für Jungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns da auch gesellschaftlich mit auseinandersetzen, dass es keinen Unterschied geben darf.

Jungs, die sich anvertrauen, sollten auch keine Reaktionen hören wie: Das kriegst du schon hin! - Oder: Du kannst dich doch selber schützen, du bist ja alt genug!

SWR Aktuell: Was muss sich ändern, damit es für männliche Betroffene leichter wird, das Erlebte aufzuarbeiten?

Port: Ich denke, da gibt es unterschiedliche Säulen, die sich ändern sollten. Erstmal der gesellschaftliche Blick auf Jungen und Mädchen. Dass Jungen in der Erziehung nicht vermittelt werden darf, sie seien ja stark und kämen schon selber mit allem klar. Außerdem müssten auch Eltern sensibilisiert werden, dass auch Söhne betroffen sein können von sexualisierter Gewalt. Weswegen es nicht nur wichtig ist, sich Gedanken zu machen: Wie kommt meine Tochter von A nach B? - sondern auch mal zu überlegen: Wie kommt mein Sohn sicher und gut nach Hause? Man muss den geschlechtsspezifischen Blick verändern.

Und der nächste Punkt wäre, das Hilfesystem nochmal stärker auszubauen in Hinblick auf Fortbildungen und Auseinandersetzung und Sensibilisierung mit der Thematik. Das bedeutet: Diese Thematik müsste für die Bereiche Medizin, Justiz, Polizei aber auch Pädagogik verpflichtend in den Ausbildungen als Schwerpunktthema behandelt werden. Denn die persönliche Aufarbeitung ist das eine. Die Strafverfolgung das andere. Und im Mittelpunkt muss immer der Kinderschutz stehen. Deshalb ist es wichtig, dass alle zusammen an einem Strang ziehen.