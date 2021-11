Corona-Regeln: Was gilt in Ludwigshafen, was in Mannheim?

Blicken Sie noch durch? Zwei Bundesländer, zwei Städte, unterschiedliche Corona-Regeln. Was gilt in Ludwigshafen oder Mannheim in Restaurants, Kinos oder im Theater? Wir sagen es Ihnen.

In Mannheim gilt derzeit die Corona-Warnstufe. Das sogenannte 2G-Optionsmodell ermöglich es, Gastronomen oder auch Kulturveranstaltern, zu entscheiden, was für sie passt. Grundsätzlich gilt für Ungeimpfte im Innenbereich ein PCR-Test. In Ludwigshafen hat die Warnstufe 1 bislang keine größeren Folgen. Wenn Sie sich zwischen beiden Städten bewegen, mal in Ludwigshafen, mal in Mannheim essen oder ins Theater gehen - wir sagen Ihnen, was wo gilt.

Restaurants, Kneipen und Cafés

Restaurants und Co in Ludwigshafen

Es gilt 3G: Ungeimpfte müssen einen Schnelltest vorlegen - Kinder bis 12 Jahre sind davon befreit. Beim Restaurantbesuch in Ludwigshafen müssen die Gäste außerdem die Maske bis zum Tisch aufbehalten, danach darf sie abgelegt werden. Die Kontakte der Gäste müssen erfasst werden, außerdem muss ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen eingehalten werden. Das Personal muss Maske tragen, wenn es nicht geimpft ist, oder einen tagesaktuellen Test vorlegen.

Restaurants und Co in Mannheim

Wegen der Warnstufe gilt in Restaurants und Gastronomie derzeit in den Innenräumen die 3G-Regel: Allerdings müssen die ungeimpften Gäste - im Gegensatz zu Ludwigshafen - einen PCR-Test vorlegen. In der Außengastronomie gilt in Mannheim weiterhin 3G - allerdings mit einem normalem Schnelltest.

Theater in Mannheim und Ludwigshafen

Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

Im Pfalzbau gilt aktuell die 2G plus- Regel: Das heißt, nur geimpfte und genesene Besucher dürfen die Veranstaltungen besuchen. Pro Vorstellung sind außerdem 25 Menschen zugelassen, die nachweislich nicht geimpft werden können, aber getestet sind. Während der Vorstellung gilt weder die Maskenpflicht noch eine Abstandsregel - die Masken können also abgenommen werden und zwischen den Sitzen gibt es keinen Abstand mehr. Anders sieht es im Nationaltheater in Mannheim aus.

Nationaltheater Mannheim

Wegen der Warnstufe gilt im Nationaltheater Mannheim für die Besucher eine Maskenpflicht - nicht nur im Theater, sondern auch während der Vorstellungen. Es gilt die 2G-Regel, das heißt Theaterbesucher müssen einen vollständiger Impfnachweis oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen.

Im Jungen Nationaltheater für Kinder und Jugendliche hingegen gilt wegen der Corona-Pandemie die 3G-Regel für Geimpfte, Genesene und Getestete - allerdings wird nur ein PCR-Test anerkannt, kein Schnelltest.

Kinos in Mannheim und Ludwigshafen

Cinemaxx, Atlantis und Odeon Mannheim

Im Cinemaxx, im Atlantis und im Odeon-Kino in Mannheim gilt 3G - geimpft, genesen, getestet. Allerdings müssen Ungeimpfte einen PCR-Test vorlegen, wenn sie ins Kino wollen. Außerdem besteht Maskenpflicht. Die Maske darf nur zum Trinken und Essen kurz abgenommen werden.

Cinestar Ludwigshafen

Es gilt für Kinobesucher die 3G-Regel - getestet, geimpft, genesen. In Ludwigshafen reicht ein Schnelltest.

Museen in Ludwigshafen und Mannheim

Kunsthalle Mannheim

Wegen der Warnstufe gilt für Besucher der Kunsthalle aktuell die 3G-Regel. Ungeimpfte Besucher brauchen einen PCR-Test.

Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen

Das Museum ist derzeit wegen Baumaßnahmen geschlossen.

Clubs und Discotheken

Lust auf Feiern und Tanzen? Wie unterschiedlich sind da die Corona-Regeln in Ludwigshafen und Mannheim?

Feiern in Ludwigshafen

Für den Einlass im Ludwigshafener "Musikpark" gilt beispielweise 2G plus. Rein kommt nur, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich 25 weitere Personen, die einen negativen Test vorlegen müssen.

Feiern in Mannheim

In Clubs und Diskotheken gilt in Mannheim auch 2G - genesen oder geimpft, wie beispielsweie in "Das Zimmer."

Im Soho-Club gilt neben 2G trotzdem auch eine Maskenpflicht - im Club und auch auf der Tanzfläche.

Und natürlich die Weihnachtsmärkte - was gilt denn da in den Schwesterstädten?

Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen und Mannheim

Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm

Der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm setzt strikt auf 2G. Die Regel gilt vom 22. November bis zum 23. Dezember.

Weihnachtsmarkt Ludwigshafen

Gemäß der Landesverordnung in Rheinland-Pfalz entfallen in diesem Jahr sämtliche Corona-Regeln auf den Weihnachtsmärkten. Das heißt für Ludwigshafen: Jeder darf den Weihnachtsmarkt vom 10. November bis zum 23. Dezember besuchen, es gibt keinerlei Corona-Regeln.

Fasnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen

Eines haben beide Städte jedenfalls - bei allen unterschiedlichen Corona-Regeln - gemeinsam: Der traditionelle Fasnachtsumzug, der im Wechsel veranstaltet wird, fällt in diesem Jahr aus:

Fasnachtsumzug in Ludwigshafen und Mannheim