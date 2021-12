Unterschiedliche Corona-Regeln zum Feuerwerk an Silvester in der Pfalz

An Silvester gilt: Kleine Feiern, kein Feuerwerksverkauf. Einige Kommunen in der Pfalz setzen noch einen drauf und haben zusätzliche Allgemeinverfügungen erlassen. Ein Überblick:

Für viele Städte und Kreise sind die bereits existierenden Versammlungsverboten wie das Schlagen von zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihre Verordnungen verbieten unangemeldete Versammlungen wie die sogenannten Montagsspaziergänge und zugleich Versammlungen in der Silvesternacht, die eine Anzahl von zehn Personen übersteigen.

Appell des Landrats vom Kreis Germersheim

So handhabt es etwa der Kreis Germersheim. Landrat Fritz Brechtel appelliert an die Bürger im Kreis: Es sei davon auszugehen, dass durch die Virusvariante Omikron die Infektionen und damit auch die Quarantänefälle so stark steigen, dass es zu erheblichen Personalausfällen kommen kann. Das gelte zum Beispiel für Krankenhäuser, Arztpraxen oder auch in der Lebensmittelversorgung. Der Landrat appelliert, die geltenden Kontaktbeschränkungen an Silvester einzuhalten.

"Bitte helfen Sie mit, eine Überlastung der kritischen Infrastruktur zu vermeiden"

Stadt Frankenthal erlässt Zusatz-Verordnung für Silvester

Städte wie Frankenthal sind noch vorsichtiger und haben zusätzlich zur Allgemeinverfügung, die unangemeldete Demonstrationen verbietet, noch eine Silvesterverordnung herausgegeben. In dieser wird das Abbrennen von Feuerwerk und auch das Treffen von mehr als zehn Personen an vielen innerstädtischen Plätzen, Grünanlagen und Straßen explizit verboten.

Neustadt, Landau und Ludwigshafen: Keine zusätzlichen Regeln an Silvester

Doch es werden auch gänzlich andere Strategien gefahren. Beispiel Landau: Hier hat man sich bewusst gegen ein Böllerverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen entschieden. Begründung der Stadt: Durch explizite Verbote könnte ein "Verdrängungseffekt" entstehen, so dass sich Menschengruppen an anderen Orten ballen. Zudem rechnet die Stadtverwaltung durch die Kontaktbeschränkungen nicht mit einem großen Andrang auf den Plätzen und Straßen Landaus.

Die Stadt Neustadt hält Extra-Silvester-Regeln auch für unnötig, da in der Innenstadt aufgrund der vielen Fachwerkhäuser sowieso immer ein Böllerverbot gilt. Auch Ludwigshafen verzichtet auf eine Silvesterverordnung.

Maskenplicht in Innenstadt von Speyer an Silvester

Interessant auch die Anti-Corona-Strategie der Stadt Speyer an Silvester: Hier gilt in der gesamten Innenstadt, an vielen Plätzen und öffentlichen Orten die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. In der entsprechenden Verordnung heißt es: "Um das durch die Pandemie bereits an seine Belastungsgrenzen geratene Gesundheitssystem nicht noch mehr zu belasten, ist die Maskenpflicht eine geeignete Maßnahme, die die Übertragungsmöglichkeiten und -wege minimiert." Und da diese Verordnung nur bis drei Uhr früh am Morgen von Neujahr gelte, sei diese jedem Bürger auch zumutbar, so die Stadtverwaltung.

Polizei und Ordnungsdienste überwachen die Regeln, Gebote und Verbote

Gleichgültig, ob ein Kreis oder eine Stadt, eine Silvester-Verordnung herausgegeben hat oder nicht: In ganz Rheinland-Pfalz werden die Kontaktbeschränkungen - drinnen wie draußen - gemeinsam von Polizei und örtlichen Ordnungsdiensten verschärft überwacht. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz erklärte, man werde in der Silvesternacht verstärkt Präsenz zeigen und gemeinsam mit den kommunalen Vollzugsdiensten, die Einhaltung der jeweils geltenden Regeln kontrollieren.