Viele Menschen in der Pfalz kennen sich mit Verschärfungen schon aus. Dort sind die Corona- Infektionszahlen und der berühmte Inzidenz- Wert inzwischen so hoch, dass die Kommunen nochmal mehr auf die Bremse treten wollten. In Ludwigshafen gilt deshalb seit dem Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre, in Speyer seit der Nacht zum Montag und in Frankenthal und dem Rhein- Pfalz- Kreis und in Frankenthal. Über die Stimmung dort