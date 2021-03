Der Kreis Germersheim hat mit 124,8 am Montag den höchsten Corona-Inzidenzwert in ganz Rheinland-Pfalz. Viele Infizierte haben sich dort mit Mutationen des Corona-Viurs angesteckt. Warum sind die Infektionszahlen so hoch?

Der Landkreis sei laut Kreisverwaltung einer der ersten in Rheinland-Pfalz gewesen, in dem die Corona-Mutationen des britischen, südafrikanischen und brasilianischen Typs bei Infizierten entdeckt wurden. Sie machten rund ein Viertel der Neuinfektionen aus. Es gibt Corona-Ausbrüche in einer Realschule im Landkreis, an zwei Grundschulen und sechs betroffene Kitas.

Gesundheitsamt am Limit

Auch Reisende, die aus dem Landkreis stammen und aus Risikogebieten zurückgekehrt seien, hätten das Virus mitgebracht. Bemerkenswert sei, dass die Inkubationszeit dabei deutlich über fünf Tagen gelegen habe. Bei der Kontakt-Nachverfolgung der vielen Fälle sei das Gesundheitsamt personell an seiner Grenze, so die Kreisverwaltung.

Kreisverwaltung Germersheim reagiert

Wegen der hohen Infektionszahlen bleiben die Grundschulen im Landkreis Germersheim und auch die ersten vier Klassen der Förderschulen noch mindestens bis zum 26. Februar geschlossen.

An den Grunschulen in Rheinland-Pfalz hatte am Montag nach wochenlanger Schließung erstmals wieder Unterricht stattgefunden. Die Schüler werden abwechselnd unterrichtet - zu Hause per Home Schooling und in der Schule.