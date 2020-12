Die Impfungen in den rund 640 Seniorenheimen im Land laufen schleppender als erwartet. Auch in der Pfalz geht es nur langsam voran. Woran liegt das? Wir haben beim Roten Kreuz nachgefragt.

Manuel Gonzales ist Vorstand beim DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz und sitzt in der Koordinierungsgruppe für die Corona-Impfungen. Er ist auch zuständig für alle Fragen rund um die Corona-Impfung. Wir haben ihn gefragt, woran es liegt, dass vergleichsweise wenige Senioren in Rheinland-Pfalz bislang geimpft wurden.

Zu viel Bürokratie

Der Hauptgrund für den schleppenden Start der Corona-Impfungen in den Alten-und Pflegeheimen liegt Gonzales zufolge am enormen Bürokratieaufwand. So müssen die Heimleitungen erstmal die Impfbereitschaft bei den Bewohnern der Seniorenheime und den Mitarbeitern abfragen und eine entsprechende Liste an das DRK schicken.

Stapelweise Unterlagen auszufüllen

Danach erhalten die Seniorenheime stapelweise Unterlagen, die von den Bewohnern, Angehörigen und von den Mitarbeitern ausgefüllt werden müssen: Eine Einwilligungserklärung, ein Aufklärungsbogen für die Impfung und Unterlagen für die Impfdokumentation. Auf den Bögen müssen zum Beispiel sämtliche Vorerkrankungen und der Gesundheitszustand der einzelnen Heimbewohner vor und nach der Corona-Impfung genau festgehalten werden.

Laut Rotem Kreuz haben bisher landesweit 222 von 647 Einrichtungen diese Unterlagen erhalten. In der Pfalz seien es 39 Altenheime. Erst wenn diese Unterlagen ausgefüllt und zugestellt sind, geht es an die konkrete Absprache.

Jedes Heim hat eigenen Ansprechpartner beim DRK

Jedes Heim bekommt dann beim Roten Kreuz einen persönlichen Ansprechpartner. Da müssen dann noch viele Fragen geklärt werden, etwa ob das Altenheim mehrere Gebäude hat oder ob ein eigener Hausarzt vor Ort ist. Erst nach diesen Absprachen wird ein Impftermin vereinbart.

Viele der Senioren-und Pflegeheime, so DRK-Landeschef Manuel Gonzales, brauchen lange, um die ganzen Unterlagen zu beschaffen. Auch die Abstimmung mit dem Roten Kreuz sei zeitaufwändig. DRK-Landesvorstand Gonzales rechnet aber damit, dass schon bald in deutlich mehr Heimen geimpft werden kann. Ziel seien landesweit täglich 20 Einrichtungen. Momentan seien die Impfteams in zehn bis 15 Heimen im Einsatz.

DRK-Chef Gonzales: "Alle ziehen an einem Strang"

Die Bereitschaft in den Seniorenheimen sei sehr hoch, die Zusammenarbeit gut. Gonzales ist zuversichtlich, dass die Impfteams bald schneller arbeiten können, denn: "Alle ziehen an einem Strang", sagt er.