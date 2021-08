Wer nach dem Urlaub im Corona-Testzentrum in Landau getestet wird, soll sein Ergebnis eigentlich nach zwei Tagen bekommen. Dass das nicht immer klappt, zeigt das Beispiel einer Frau aus Wörth, die tagelang in Quarantäne ausharren musste.

Die gute Nachricht: Sandy Schwarz aus Wörth ist nicht an Corona erkrankt. Seit Montag weiß sie, dass ihr Test negativ ausgefallen ist, doch die Information bekam sie erst acht Tage nach dem Rachenabstrich im Testzentrum Landau. "Das Warten hat mich sehr genervt", sagt sie im Gespräch mit dem SWR-Politmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz.

Zehn Tage war sie zuvor mit ihrem Freund und einem anderen Paar in der eigenen Ferienwohnung in Katalonien - 150 Kilometer südlich von Barcelona. Sie waren zur Sicherheit mit dem Auto nach Spanien gefahren.

"In Spanien ist es sicherer als hier in Deutschland"

"Wir haben nicht die typischen Touristensachen gemacht", sagt die 25-Jährige. Das Risiko, sich in Spanien anzustecken, sei aus ihrer Sicht deshalb gering gewesen. Die beiden Paare seien zudem unter sich geblieben.

Sandy Schwarz glaubt: "In Spanien ist es sicherer als hier in Deutschland, die Corona-Maßnahmen sind viel schärfer. Sobald man aus dem Haus tritt, gilt die Maskenpflicht bis zum Strand, da darf man sie absetzen. Im Supermarkt darf man Obst und Gemüse nur mit Handschuhen berühren, im Klamottenladen werden die Kleider nach dem Anprobieren wieder desinfiziert."

Am zweiten Tag nach der Ankunft in Katalonien wurde die Region dann jedoch vom Robert Koch-Institut (RKI) auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt.

In Quarantäne bis zum Testergebnis

Auf dem Rückweg aus Spanien sind die befreundeten Paare dann gleich von der Autobahn nach Landau abgebogen, um sich im Testzentrum für Reiserückkehrer testen zu lassen - nach vierzehnstündiger Fahrt. Nach zwei bis vier Tagen, so wurde ihnen versichert, bekämen sie die Ergebnisse. Solange müssten sie aber in Quarantäne bleiben.

Doch nichts passierte. Sandy Schwarz und ihre Freundin riefen täglich die Behörden an - ohne Ergebnis. Die Marketing-Angestellte hatte dabei noch Glück: Ihre Eltern gingen für sie einkaufen, sie konnte im Homeoffice arbeiten, ihr Freund schrieb in der Quarantäne an seiner Abschlussarbeit für seinen Meister.

Gesundheitsamt hat Abläufe angepasst

Über 4.600 Corona-Tests seit 6. August Insgesamt wurden seit dem Start der Teststation für Reiserückkehrer in Landau am 6. August bis zum 18. August 4.621 Urlauber getestet. Positiv waren die Tests bei 23 Urlaubern aus Risikogebieten und bei neun Personen, die aus Nichtrisikogebieten kamen.

Das Gesundheitsamt in Landau räumt derweil Verzögerungen ein. Allerdings lag das wohl auch am Procedere: So musste das Gesundheitsamt zunächst die zuständigen Behörden aus den Wohnorten und Kreisen der Rückkehrer informieren. Diese kontaktierten dann wiederum die betroffenen Urlauber. Der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt (CDU), betont aber, dass trotzdem alle positiv Getesteten ihr Ergebnis binnen zwei Tagen bekommen.

Das Gesundheitsamt in Landau hat nun wegen der Verzögerungen die Abläufe geändert. So ruft die Behörde mittlerweile jeden Getesteten selbst an - egal, wo er herkommt. So sollen Verzögerungen vermieden werden.