Die IG Metall hat im laufenden Tarifkonflikt für heute zu Warnstreiks in der Vorderpfalz aufgerufen. Nach Gewerkschaftsangaben soll es Aktionen beim Messtechnikhersteller Sensus und beim Straßenbau-Maschinen-Produzenten Vögele in Ludwigshafen sowie beim Filterhersteller Mann + Hummel in Speyer geben. Dabei werden sich die Streikenden aber nicht an den Werkstoren versammeln, sondern die Schichten sollen eine Stunde früher beendet werden. Der Druck auf die Arbeitgeber soll damit erhöht werden, nachdem auch die vierte Verhandlungsrunde kein Ergebnis brachte. Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Lohn.