Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch in der Pfalz zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In Ludwigshafen trafen sich die Streikenden aus Corona-Schutzgründen an drei verschiedenen Orten. Nach Angaben der Verwaltung blieben wegen den Streiks auch alle 35 städtischen Kindertagesstätten geschlossen.

Weil unklar war, ob bzw. wie viele Mitarbeiter zur Arbeit erscheinen, sei keine Kinderbetreuung möglich gewesen. Auch das Hallenbad Süd blieb geschlossen. Müllentsorgung und Straßenreinigung seien ebenfalls eingeschränkt. Laut Verdi beteiligen sich auch Beschäftigte von kommunalen Krankenhäusern, Arbeitsagenturen, Sparkassen sowie der Technischen Werke Ludwigshafen an den Streiks. Forderung: "Systemrelevante" Jobs sollen auch gewürdigt werden Es gab Autokorsos und Versammlungen - auch in den Städten Speyer, Bad Bergzabern und Worms. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn und hat für die kommende Woche weitere Warnstreiks angekündigt.