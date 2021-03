Am Mercedes-Benz-Lkw-Werk in Wörth haben am Freitagmorgen nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall rund 850 Beschäftigte an einem Warnstreik teilgenommen. Nachmittags wurden weitere 700 Streikende erwartet. Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen in der Metallindustrie fordert die Gewerkschaft 4 Prozent mehr Geld. Außerdem müssten nach dem Auslaufen des Kurzarbeitergeldes die Arbeitsplätze langfristig gesichert und fair bezahlt werden. Für die Auszubildenden will die Gewerkschaft eine unbefristete Übernahme. "Es dürfe keine Generation Corona geben", sagte ein IG-Metall-Sprecher. Die vierte Verhandlungsrunde in Rheinland-Pfalz ist am 12. März geplant. Die Arbeitgeber bieten bisher 3 Prozent mehr Geld ab dem kommenden Jahr.