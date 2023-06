Pfalzwerke in Ludwigshafen: Demo mit fast 300 Beschäftigten

Rund 300 Beschäftigte privater Energieversorger haben am Dienstagvormittag vor dem Hauptsitz der Pfalzwerke in Ludwigshafen für mehr Geld demonstriert.

Laut und deutlich war der Protest vor der Ludwigshafener Zentrale der Pfalzwerke. In der Nacht auf Dienstag hatten die Beschäftigten der privaten Energieversorger in der Region ab Mitternacht die Arbeit niedergelegt. Um 9:30 Uhr begannen 250 bis 300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer Kundgebung, zu der die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hatte.

15 Prozent mehr Geld fordern die Beschäftigten der privaten Energieversorger in Ludwigshafen. SWR

Beschäftigte der Pfalzwerke in Ludwigshafen sind enttäuscht

Auf der Bühne sagten Vertreter der Verhandlungskommission der Pfalzwerke, dass sie von der Arbeitgeberseite enttäuscht sind. Es sei frustrierend, in den Verhandlungen zu sitzen und nur viel zu niedrige Angebote zu bekommen. Schließlich halte man den Betrieb am Laufen, so eine Vertreterin: "Heute Nacht beim Stromausfall denkt der Bürger: Doof, mein Kühlschrank funktioniert nicht. Ich denke an die Kollegen der Bereitschaft, die jetzt raus fahren müssen.“

3500 Menschen von den Verhandlungen betroffen

Von den aktuell laufenden Verhandlungen sind nach Gewerkschaftsangaben etwa 3.500 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland betroffen. Bisher biete die Arbeitgeberseite 6,7 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 17 Monaten.

Christian Hartard, Verhandlungsführer für ver.di, sagte dem SWR, er sei mit diesem Angebot sehr unzufrieden: "Ich bin enttäuscht. Bei der Betriebsversammlung ist die Belegschaft gelobt worden, dass die Gewinne nur durch sie möglich seien. Und dann wird bei den Verhandlungen von den Arbeitgebern nur vier Prozent angeboten...“

Streikende der Gewerkschaft ver.di vor der Pfalzwerke-Zentrale in Ludwigshafen, in der Mitte spricht die Betriebsratsvorsitzende der Pfalzwerke, Heike Fried. SWR

ver.di fordert 13 Prozent mehr Geld

ver.di fordert aktuell 13 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro mehr im Monat. Auszubis sollen mindestens 250 Euro monatlich mehr bekommen. Und der Vertrag soll zwölf Monate lang gelten.

Dazu sagte die Betriebsratsvorsitzende der Pfalzwerke, Heike Fried: "Wir möchten einfach einen Abschluss haben, der branchenüblich ist. Wir möchten einen Abschluss haben, der die Inflation ausgleicht. Wir möchten einen Abschluss haben, der die Reallohnverluste der letzten Monate und Jahre ausgleicht.“

Warnstreiks verursachen keine Stromausfälle

Für die Zeit der Streiks haben die Gewerkschaftsvertreter eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Das heißt, alle die notwendig sind, damit der Strom- und Gasbetrieb störungsfrei am Laufen bleibt, arbeiten auch während des Warnstreiks weiter. Es wird also keine Stromausfälle wegen der Streiks geben. Wer aber während der Proteste zum Beispiel einen neuen Hausanschluss verlegt haben will, der muss sich wohl gedulden.

Die nächste Verhandlungsrunde ist am 17. Juli. Bis dahin hat ver.di weitere Warnstreiks angekündigt.