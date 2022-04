Erneut Warnstreik bei Kindertagesstätten

Im Streit um einen neuen Tarifvertrag für Erzieherinnen und Erzieher bei kommunalen Kindertagesstätten hat die Gewerkschaft ver.di erneut einen Warnstreik für Donnerstag angekündigt. Demnach droht in den meisten Kitas in Dudenhofen, Frankenthal, Landau, Ludwigshafen, Neuhofen, Speyer und Schifferstadt eine ganztägige Schließung. Nach Angaben der Stadtverwaltung in Ludwigshafen müssen Eltern ihre Kinder am Donnerstag anderweitig betreuen. Bereits Anfang März hatte es einen Warnstreik in den Städten gegeben. Nach Angaben von ver.di sind die ersten Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag gescheitert. Die nächste Verhandlungsrunde sei für den 16. Und 17. Mai geplant.