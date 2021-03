Im Tarifkonflikt in der Metall-Industrie haben sich am Vormittag nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall 2000 Mitarbeiter des Daimler-Werkes in Wörth an einer Kundgebung beteiligt. Auch bei der Firma Kardex in Bellheim gab es eine Warnstreikaktion mit etwa 90 Teilnehmern. In Speyer haben etwa 50 Beschäftigte der Firma Mann und Hummel mit viel Abstand eine Menschenkette gebildet. Im Tarifstreit fordert die IG Metall unter anderem vier Prozent mehr Geld.