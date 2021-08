per Mail teilen

Der Wanderclub der Nello-Hütte im südpfälzischen Rhodt darf eine Versorgungsleitung für Strom, Wasser und Glasfaser zur Hütte legen. Das haben die Bauausschüsse der Stadt Edenkoben und der Ortsgemeinde Rhodt entschieden, wie die Vorsitzende des Wandervereins Nello mitgeteilt hat. Die Leitung soll vom Hüttenbrunnen in Edenkoben zur Nello-Hütte in Rhodt verlaufen und sei damit etwa eineinhalb Kilometer lang. Die Bauarbeiten dafür sollen möglichst im Herbst beginnen. Notwendig sei die Versorgungsleitung, weil die Wasserquelle an der Nello-Hütte wegen der anhaltenden Trockenheit versiegt sei.