99 Schüler aus der Pfalz aus Bergnot im Kleinwalsertal gerettet

Rund 100 Schüler und Lehrer aus Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) sind bei einer Bergtour in Not geraten. Die Bergwacht rettete die teils in Panik geratenen Kinder und ihre acht Begleiter.

Rettung einer Schülergruppe aus Maxdorf in Rheinland-Pfalz im Kleinwalsertal dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Landespolizeidirektion Vorarlberg/APA Die 99 Schüler einer Schule aus Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) waren zwischen 12 und 14 Jahre alt, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Gemeinsam mit acht Lehrern waren sie gestern Nachmittag bei Hirschegg im Kleinwalsertal bei schönem Wetter zu einer Wandertour aufgebrochen. Schwierige Bergtour statt "Feierabendroute" Die Tour in etwa 1.800 Metern Höhe führte über den Heuberggrat zum Walmendingerhorn. Im Internet hatten sich die Lehrer über die Tour informiert, im Netz wurde sie als Feierabendroute beschrieben, so die Polizei. Tatsächlich sei die Tour aber nicht mehr in offiziellen Wanderführern ausgeschrieben, weil sie Kletterpassagen aufweise, die Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderten. Der Berggrat war in 1.800 Metern Höhe. Polizei Vorarlberg Schüler rutschen bei Bergtour ab Bei einsetzendem Regen gerieten Schüler und Lehrer zunehmend in Schwierigkeiten. Der Boden war laut Polizei bereits durch Regenfälle der vergangenen Tage aufgeweicht. Einige Schüler hätten auch keine für Wandertouren geeigneten Schuhe angehabt. Eine Lehrkraft habe sich schließlich zur Umkehr entschieden. Beim Umdrehen seien zwei Schüler abgerutscht. Sie zogen sich leichte Verletzungen an Oberkörpern und Beinen zu. Einzelne Schüler gerieten in Panik, heißt es im Polizeibericht. Deswegen setzte die Gruppe einen Notruf ab. Schüler erschöpft und aufgelöst Rund 60 Bergretter und zwei Hubschrauber wurden alarmiert. Kinder und Lehrer wurden zu einem Zwischenlandeplatz geflogen. Wie ein Sprecher der Polizei dem SWR sagte, wurden sie dazu in Gurten gesichert und einzeln am Hubschrauber hängend ausgeflogen. Vom Sammelplatz ging es weiter mit Fahrzeugen der Bergrettung und Feuerwehr. Die Jugendlichen seien erschöpft, durchnässt und völlig aufgelöst gewesen. Sie wurden durch die Belegschaft der Jugendheime versorgt. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.