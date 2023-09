Vermisster 86-jähriger Wanderer aus Speyer gerettet

per Mail teilen

Ein 86-jähriger Pfälzer war vier Tage lang in den Alpen bei Garmisch-Patenkirchen vermisst worden. Die Suche blieb zunächst erfolglos - bis der Mann am Sonntag gefunden wurde.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Speyer nach Oberbayern gereist, um die 2.628 Meter hohe Alpspitze zu besteigen. Am Mittwochabend telefonierte er zum letzten Mal mit seiner Ehefrau und kündigte an, die Nacht auf dem Berg zu verbringen. Danach brach der Kontakt ab.

Nachdem er am Donnerstagabend als vermisst gemeldet wurde, leitete die Polizei sofort Suchmaßnahmen ein. Zu Fuß und aus der Luft wurde nach dem 86-Jährigen mehrere Tage erfolglos gesucht. Der Mann soll ein erfahrener Alpinist und Wanderer sein.

Ohne Proviant und ohne Handy im Wald unterwegs

Erst vier Tage später, am Sonntagnachmittag, entdeckte ein Mountainbiker ihn nahe einer Berghütte. Der 86-Jährige hatte sich dort an einer Forststraße hingelegt, in der Hoffnung, dass andere Wanderer ihn finden würden. Die Bergwacht brachte ihn ins Krankenhaus. Laut Polizei war der Pfälzer vier Tage allein und ohne Proviant im Wald umhergeirrt.

Der Polizei sagte er, seit Mittwochabend im Gebiet um die Alpspitze gewesen zu sein. Sein Handy habe er verloren. Mit Wasser versorgt habe er sich zuletzt an Quellen im Wald.