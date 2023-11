per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen will vorübergehend Flüchtlinge im Einkaufszentrum Walzmühle unterbringen. Alle bisherigen Flüchtlingsunterkünfte sind bis Ende des Jahres wohl belegt.

Die Stadtspitze hatte das Thema am Montag außerplanmäßig auf die Tagesordnung der Stadtratsitzung gesetzt. Wie Sozialdezernentin Beate Steeg bekannt gab, laufen zur Zeit Verhandlungen mit dem Vermieter des Einkaufszentrums. Am Abend votierte dann der Stadtrat einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung, teilte eine Sprecherin mit.

Die Walzmühle würde kurzfristig als Notunterkunft für rund 400 Geflüchtete Platz bieten. Die Räume sollen bereits bis Mitte oder Ende Dezember zur Verfügung stehen. Geplant sei, die Unterkunft auf der Fläche eines ehemaligen Supermarktes in der Walzmühle einzurichten.

Unterbringung in der Walzmühle zeitlich befristet

Die Unterbringung sei allerdings nur zeitlich befristet geplant, so Sozialdezernentin Steeg. Nach ihren Angaben prüft die Stadt auch weitere kurz- und mittelfristige Standorte. Sie rechne damit, dass spätestens Ende Dezember alle bisherigen Unterkünfte für Geflüchtete in Ludwigshafen belegt sind.

"Wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand"

"Ich habe bereits mehrfach und öffentlich sehr deutlich gesagt: Wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand! (...) Wir fordern von Bund und Land, die Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe nicht alleine zu lassen."

Gerade am Tag des Treffens der Länder mit dem Bundeskanzler sei es der Stadt Ludwigshafen wichtig, dieses Signal erneut zu senden. Die Stadt fordere eine Zuweisungspolitik, "die uns und unsere Stadtgesellschaft nicht permanent überfordert, sondern auf die jeweiligen Strukturen vor Ort Rücksicht nimmt", so Steeg. Deswegen bräuchten die Kommunen für die Unterbringung von Geflüchteten vor allem deutlich mehr Geld.

1.600 Geflüchtete in Ludwigshafen untergebracht

Insgesamt sind in Ludwigshafen derzeit laut Stadt mehr als 1.600 Asylsuchende in Unterkünften und Wohnungen untergebracht.

Die Walzmühle ist ein Einkaufszentrum in Ludwigshafen Mitte, das bereits seit Jahren überwiegend leer steht. Im Herbst hatte auch das Kino in der Walzmühle zugemacht. In dem Einkaufszentrum war während der Corona-Epidemie das Ludwigshafener Impfzentrum untergebracht.