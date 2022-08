U-Haft für drei Jugendliche nach brutalem Angriff in Waldsee

Die Polizei hat drei Jugendliche festgenommen, die einen 19-Jährigen in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) zusammengeschlagen haben sollen. Sie gehörten zu einer Gruppe von 20 Leuten.

Ein junger Mann wurde durch Faustschläge und Tritte schwer verletzt (Symbolfoto) IMAGO STPP

Die drei mutmaßlichen Schläger sind 16 Jahre alt und sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Am 19. Juli sei auf einem Supermarktparkplatz in Waldsee der 19-Jährige zunächst von einer Gruppe von 15 bis 20 Personen bedrängt worden. Schließlich wurde er laut Staatsanwaltschaft von drei 16-Jährigen geschlagen und getreten. Die Polizei schätzt die drei als die Haupttäter ein.

19-Jähriger wurde schwer verletzt

Der 19-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Zwei junge Männer wollten ihm zu Hilfe kommen und wurden ebenfalls verletzt. Ob und wie viele aus der großen Gruppe ebenfalls an den Schlägen und Tritten beteiligt waren, ist noch nicht bekannt.

Mutmaßliche Schläger aus Ludwigshafen

Nach Angaben der Polizei war die Öffentlichkeit zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht über den Vorfall in Waldsee informiert worden, so eine Sprecherin. Zu den Hintergründen der Tat liegen noch keine Informationen vor. Die drei 16-Jährigen kommen aus Ludwigshafen. Sie kamen in die Jugendstrafanstalt in Schifferstadt.