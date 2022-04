Frau zwischen zwei Autos eingeklemmt

In Waldsee ist eine Frau am Donnerstagmittag zwischen zwei Autos eingeklemmt und leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge hatten an einer Stelle am Rhein gestanden, an der Boote zu Wasser gelassen werden können. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann sein Auto mit Anhänger abgestellt, aber nicht ausreichend gesichert. Das Auto war daraufhin auf die Frau zugerollt, die gerade mit ihrem Boot beschäftigt war. Dabei wurde sie zwischen den beiden Autos eingeklemmt und am Oberschenkel verletzt. Wie hoch der Sachschaden an den beiden Autos ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.