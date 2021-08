In Waldsee bei Ludwigshafen ist am Samstag eine Frau mit ihrem Auto rückwärts in einen Supermarkt gefahren. Sie habe das Auto nach dem Ausparken vermutlich unkontrolliert beschleunigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch die Wucht des Aufpralls habe der Pkw die Gebäudewand zum Teil durchbrochen und die Kassierstation beschädigt, wobei eine Mitarbeiterin am Rücken verletzt worden sei. Die Autofahrerin habe einen Schock erlitten. Beide Frauen seien ärztlich versorgt worden. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.