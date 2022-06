25 Jahre Waldkindergarten St. Joseph

Der Waldkindergarten St. Joseph in Speyer hat am Samstag sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Nach Angaben der Leiterin war er der erste Waldkindergarten überhaupt in Rheinland-Pfalz. Die Jubiläums-Feier startete mit einem Gottesdienst, den die Kinder selbst gestaltet haben. Auch die verschiedenen Spielestationen - etwa ein Balancier-Parcours oder eine Schnitzstation - hätten sich die Kinder selbst ausgedacht. Ganz nach dem Motto des Waldkindergartens „Gib den Kindern die Natur, dann benutzen sie ihre Fantasie“. Gründerin und auch heute noch Leiterin des Waldkindergartens Andrea Leibig ist überzeugt: Kinder in der freien Natur zu betreuen - das sei das Beste für sie. Das fördere die Kreativität der Kinder- denn Spielzeug gibt es im Waldkindergarten nicht. Außerdem würden die Kinder lernen, achtsam mit der Natur umzugehen - was gerade heutzutage mit Blick auf den Klimawandel besonders wichtig sei.