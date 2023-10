Nach wie vor sind die Wälder in Rheinland-Pfalz gefährdet. Gründe sind die lang anhaltende Trockenheit und Totholz.

Waldbrände im Oktober - der Klimawandel macht auch das inzwischen möglich. Zwischen Stufe zwei und drei schwankt die Gefahr an vielen Orten in Rheinland-Pfalz, so steht es in einer Vorschau des Deutschen Wetterdienstes. Insgesamt hat die Skala 5 Punkte.

Meist ist der Mensch der Verursacher von Waldbränden

Sebastian Löb ist einer der Revierleiter in den Pfälzer Rheinauen. Die Waldbrandgefahr sei zwar zurück gegangen, durch die Feuchtigkeit am Morgen zum Beispiel, aber immer noch da: "Im Wald muss man natürlich immer aufpassen und derzeit sind die Böden noch sehr trocken." Vor allem weggeworfene Zigaretten oder heiße Katalysatoren von Autos können zum Problem werden.

Ein ehemaliger Fichtenwald im Forstrevier Obererbach im Westerwald: Dort wurden tote Bäume als Erosionsschutz stehen gelassen. SWR

Auch im Forstamt Donnersberg beobachtet man eine immer höhere Gefährdung. So sagt es Petra Burkhart dort. Vor allem das immer mehr Totholz herumliegt, bereitet dem Forstamt sorgen. Durch das Waldsterben in Folge der Trockenheit würde das Sterben der Bäume jetzt auch Laubbäume treffen. Um eine deutliche Senkung der Waldbrandgefahr zu erreichen, müsste es nach Burkharts Einschätzung mindestens einen Tag vernünftig regnen.

Spuren des Waldbrandes im August zwischen Rodalben und Pirmasens. SWR

Den braucht der Wald generell. Einen bis fünf Monate dauerhafter Landregen veranschlagen die verschiedenen Forstämter, damit der Wasserspiegel sich wieder einigermaßen normalisiert.

Es braucht Regen

Der Wasserhaushalt ist auch in Zell an der Mosel in einem "katastrophalen Zustand", so sagt es eine Sprecherin des dortigen Forstamtes. Das steigere natürlich auch die Brandgefahr. Auch Bäume wie die Küstentanne, die eigentlich als robuster gilt, seien inzwischen von der Trockenheit betroffen. Einzige nachhaltige Lösung: ein langer ausdauernder Regen, denn bei kurzfristigen Starkregen könne der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen.