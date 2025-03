Erster Waldbrand des Jahres in Rheinland-Pfalz

Schon so früh im Jahr hat es den ersten Waldbrand in Rheinland-Pfalz gegeben. Bei Bad Bergzabern in der Pfalz brannte ein Hektar Wald.

In Bad Bergzabern hat die Feuerwehr am Freitagabend mit einem Großaufgebot einen Waldbrand bekämpft. An einem Hang hatten sich Flammen auf etwa einem Hektar Fläche ausgebreitet. Das unwegsame Gelände hat die Löscharbeiten erschwert. Fast 50 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei Bad Bergzabern geht aber von Brandstiftung aus. Aber ist es normal, dass ein Feuer sich schon so früh im Jahr ausbreiten kann? Eigentlich müsste der Wald doch noch feucht genug sein. Es ist ziemlich trocken hier im Wald bei Bad Bergzabern. Auf den Waldwegen staubt es richtig. März-Trockenheit ist nichts Ungewöhnliches im Pfälzerwald Der Leiter des Forstreviers Bad Bergzabern, Tobias Keller, sagte dem SWR, die März-Trockenheit sei eine Besonderheit des Pfälzerwaldes. Deshalb sei die Waldbrandgefahr hier schon im Frühjahr groß. "Es ist ziemlich trocken hier im Wald bei Bad Bergzabern. Auf den Waldwegen staubt es richtig", sagt Keller. Es kämen gerade mehrere Faktoren zusammen: "Zum einen hat es wirklich wenig geregnet im März. Und die Sonne und warmen Temperaturen haben die Bodenoberfläche zusätzlich ausgetrocknet", erklärt Keller. "Zum anderen ziehen die Bäume jetzt in der Vegetationsphase das Wasser aus dem Boden die Stämme hoch." Dadurch werde dem Waldboden zusätzlich Wasser entzogen. Waldbrandgefahr schon im März im Pfälzerwald Für Waldbesucher bedeutet das: man darf sich vom Frühjahr nicht täuschen lassen und muss auch schon im März auf die Waldbrandgefahr achten.