Schon zwei Waldbrände am Haardtrand

Für die Vorder- und Südpfalz gilt weiterhin erhöhte Waldbrandgefahr. Wie die Forstämter Bad Dürkheim und Landau mitteilten, ist die Lage für die Jahreszeit alarmierend.

Durch die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen seien die Böden stark ausgetrocknet, so ein Forstamts-Sprecher. Dass es bereits so früh im Jahr so trocken und warm ist, sei erschreckend.

Am Wochenende brannte Wald bei Gimmeldingen

Am Wochenende hatte es schon den zweiten kleineren Waldbrände in der Region gegeben: Am Samstag hat am Haardtrand zwischen Königsbach und Neustadt-Gimmeldingen laut Polizei eine Waldfläche von 250 Quadratmetern gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie das Feuer entstanden ist, ist aber noch nicht klar. Vor zwei Wochen hatte es den ersten Brand gegeben: Laut Polizei hatte es bei Bad Dürkheim in einem Privatwald gebrannt.

Die Forstämter finden es krass, dass es jetzt im Frühjahr bereits so trocken und waldbrandgefährdet ist. So kommt es immer wieder zu Bränden, wie hier in einem anderen Teil Rheinland-Pfalzes (Symbolbild). SWR Jan Teuwsen

Forstämter: "Äußerste Vorsicht beim Feuer machen!"

Am Wochenende waren wieder sehr viele Besucher im Wald unterwegs. Die Forstämter Bad Dürkheim und Landau appellieren daher an Wanderer und Ausflügler, im Wald kein Feuer zu machen und das ganzjährige Rauchverbot einzuhalten. Auch Feuer sollten wirklich nur an ausgeschriebenen befestigten Feuerstellen gemacht werden. Leider würden sich nicht alle an diese Vorgaben halten und die Gefahr von Waldbränden zu dieser Jahreszeit unterschätzen.