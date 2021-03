In einigen Kommunen müssen die Parteien ihre Plakate zur Landtagswahl am vergangenen Sonntag bis heute abhängen, zum Beispiel in Schifferstadt. In anderen Orten, wie beispielsweise Ludwigshafen und Speyer, haben die Parteien hingegen noch bis Ende nächster Woche Zeit, ihre Plakate zu entfernen.

Wie ein Sprecher der Stadt Ludwigshafen mitteilte, kontrolliert das Ordnungsamt, ob alle Plakate rechtzeitig abgehängt werden. Sollten einzelne Parteien die Frist nicht einhalten, werde der Wirtschaftsbetrieb die restlichen Plakate beseitigen. Die Parteien müssten die Kosten tragen.