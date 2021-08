In Dannstadt-Schauernheim bleibt kaum ein Wahlplakat an seinem Platz. Eine ungewöhnliche Zerstörungswut, die mehrere Parteien betrifft, so die Polizei.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Schifferstadt dem SWR sagte, sind nahezu alle aufgehängten Wahlplakate betroffen. Drei Strafanzeigen wurden bereits gegen Unbekannt wegen der Zerstörung der Wahlplakate bei der Polizei gestellt. Die Anzeigen hätten unterschiedliche Parteien aufgegeben. Auch die großen Wahlplakate wurden zerrissen SWR Nahezu jedes Plakat zerstört Die Polizei in Schifferstadt hat nach eigenen Angaben eine solche Zerstörungswut bei der Landtagswahl im vergangenen März nicht beobachtet. Dass einzelne Wahlplakate zerstört würden, käme bei jeder Wahl vor. Dass nahezu alle Wahlplakate in einem Ort demoliert werden, hingegen nicht. Noch gebe es keinerlei Hinweise auf mögliche Täter. Kaum noch ein Plakat hängt in Dannstadt-Schauernheim SWR Stimmung vor der Wahl "angeheizter" Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Die CDU in Ludwigshafen vermutet, dass die Querdenker-Szene hinter der Zerstörung der Plakate steckt. Auf den abgerissenen Plakaten seien entsprechende Aufkleber gefunden worden. Laut des Grünen Bundestagsabgeordneten, Tobias Lindner, habe auch in der Südpfalz das Maß an Zerstörung von Wahlplakaten zugenommen. Die Grünen haben Belohnungen für die Aufklärung in Aussicht gestellt. Beschädigtes Wahlplakat in Dannstadt-Schauernheim SWR Christian Schreider, Kandidat für die SPD in Ludwigshafen, bestätigt ebenfalls eine deutliche Zunahme der Zerstörung von Wahlplakaten im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Die Stimmung empfindet er als deutlich angeheizter - auch im Vergleich zur Landtagswahl. Das spüre, er wenn er auf der Veranstaltung mit Menschen spricht.