Im Wahlkreis Germersheim ist der SPD-Kandidat Markus Kropfreiter bei Nachzählungen als Gewinner des Direktmandats bestätigt worden. Sein Vorsprung wurde noch knapper.

Der Wahlkreis Germersheim ging auch in den letzten Jahren an die SPD - doch nie so knapp wie dieses Jahr beim Ergebnis der Landtagswahl in der Vorder- und Südpfalz. Mit nur fünf Stimmen Vorsprung auf den CDU-Kandidat Tobias Baumgärtner gewann Markus Kropfreiter (SPD) das Direktmandat.

Markus Kropfreiter, SPD, gespannt auf das Wahergebnis SWR

Nachzählung wegen 5 Stimmen - jetzt noch knapper

Sein Vorsprung von ursprünglich fünf Stimmen sei jetzt auf zwei Stimmen geschrumpft, teilte der Kreiswahlausschuss am Donnerstagabend mit. Denn es gab Nachzählungen in Bellheim und Offenbach. Landrat Fritz Brechtel sagte in seiner Funktion als Kreiswahlleiter wörtlich: „Auch ein knappes Wahlergebnis ist ein Wahlergebnis.“