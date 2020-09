Der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, geht im kommenden Jahr in Ruhestand. Deswegen wählt die Landessynode in Speyer an diesem Wochenende seine Nachfolge. Zum ersten Mal überhaupt kandidieren für dieses Amt auch Frauen: Diesmal könnte also auch eine Frau Kirchenpräsidentin werden.