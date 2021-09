In Neustadt an der Weinstraße wird heute die 73. Deutsche Weinkönigin gekürt. Sechs junge Frauen stehen im Finale zur Wahl der Weinkönigin - darunter auch drei Rheinland-Pfälzerinnen.

Sechs Kandidatinnen aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg greifen an diesem Freitag nach der Krone der Deutschen Weinkönigin. Beim Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße müssen sie nicht nur ihr Wein-Fachwissen, sondern auch Schlagfertigkeit beweisen. Eine rund 70-köpfige Jury aus Vertretern von Weinbranche, Medien und Politik kürt am Ende die Siegerin und ihre zwei Weinprinzessinnen. Traditionell findet die Veranstaltung im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt.

Das Finale zur Weinköniginnen-Wahl im Livestream

Sechs Kandidatinnen setzten sich im Vorentscheid durch

Ingesamt waren elf Weinanbaugebiete im Kampf um die Krone der Deutschen Weinkönigin angetreten - Franken und Sachsen setzten in diesem Jahr aus. Im Vorentscheid vergangenen Samstag qualifizierten sich sechs für das große Finale. Durchsetzen konnten sich Linda Trarbach (Ahr), Marie Jostock (Mosel), Saskia Teucke (Pfalz), Valerie Louise Gorgus (Rheingau), Sina Erdrich (Baden) und Henrike Maria Heinicke (Württemberg).

Von links: Saskia Teucke (Pfalz), Linda Trarbach (Ahr), Sina Erdrich (Baden), Henrike Heinicke (Württemberg), Valerie Gorgus (Rheingau) und Marie Jostock (Mosel) SWR

Rheinland-Pfälzische Kandidatinnen für Weinhoheiten-Amt

Die pfälzische Gebietsweinkönigin Saskia Teucke kommt nicht aus einer Winzerfamilie, ihr Weinwissen baute die ausgebildete Marketing- und Kommunikationskauffrau mit Hilfe befreundeter Winzer und in Seminaren weiter aus. Die Mosel-Kandidatin Marie Jostock aus Köwerich hat ihr Anbaugebiet bereits zwei Jahre lang als Moselweinkönigin vertreten. Abseits ihrer Tätigkeit als Weinhoheit arbeitet sie als angehende Kommissarin bei der Polizei. Im Mai 2021 wurde Linda Trarbach zur Ahrwein-Prinzessin gekürt. Knapp zwei Monate bevor die Hochwasserkatastrophe weite Teile ihrer Heimat Dernau zerstörte.

Sina Erdrich tritt für die Region Baden an. Die 23-Jährige stammt aus Durbach und studiert an der Universität Freiburg Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement. Henrike Maria Heinicke tritt für die Region Württemberg an. Die 24-Jährige stammt aus Bopfingen und studiert an der Universität Geisenheim internationale Weinwirtschaft.

Amtierende Deutsche Weinkönigin kommt aus Flutgebiet an der Ahr

Eva Lanzerath, Deutsche Weinkönigin 2020 picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Noch weilt die Krone der Deutschen Weinkönigin im Flutgebiet an der Ahr: Eva Lanzerath aus Waldporzheim wurde im vergangenen Jahr zur 72. Weinkönigin gekürt. Lanzerath sagte mit Blick auf das Finale, dass sie ihre von der Corona-Pandemie geprägte Amtszeit mit gemischten Gefühlen beende. "Ich bin sehr traurig, dass mein Jahr endet und ich nicht wie meine Vorgängerinnen auf Großveranstaltungen den Wein oft repräsentieren konnte", erklärte die 23-Jährige. Sie freue sich jedoch wieder auf einen geregelten Tagesablauf und wolle ihre Energie nun auf ihr Lehramtsstudium verwenden, aber auch beim Wiederaufbau ihrer von den Fluten zerstörten Heimat an der Ahr helfen. "Es ist mir ein besonderes Anliegen, meine Ahr wieder schön zu machen", sagte Lanzerath.

Amt mit langer Tradition

Die Deutsche Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Weinbranche. Sie repräsentiert und vertritt ein Jahr lang den deutschen Wein bei den unterschiedlichsten Terminen - auch im Ausland beispielsweise. Das Amt der Deutschen Weinkönigin gibt es seit 1949.