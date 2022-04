Gesuchte und geraubte Waffen im Auto aufgefunden

Nach dem Raub vor zwei Wochen in einem Waffengeschäft in Carlsberg im Kreis Bad Dürkheim hat die Polizei nach eigenen Angaben die geraubten Schusswaffen in einem geparkten Auto in Bad Dürkheim sichergestellt. Die Beamten hätten den Hinweis auf die Waffen über die Verteidigerin des Tatverdächtigen bekommen. Der 31-jährige aus Neustadt sitzt seit 21. März in Untersuchungshaft und hat laut Polizei die Anwältin informiert. Am 17. März soll der mutmaßliche Täter in Carlsberg die fünf Waffen ohne Munition erbeutet haben. Trotz Durchsuchungen waren die Waffen zunächst nicht gefunden worden.