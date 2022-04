Das Feuer in einem Einfamilienhaus in Wachenheim am Wochenende ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch einen technischen Defekt verursacht worden. Bei dem Brand war Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Sachverständigen der ermittelnden Kriminalpolizei vermuten den Defekt im Bereich des Badezimmers. Das Ehepaar, das das Haus bewohnt, kam vorübergehend wegen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.