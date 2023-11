Die Stadt Ludwigshafen will die Steuern 2024 nicht anheben - trotz 27 Millionen neuer Schulden. Offen bleibt, ob die Aufsichtsbehörde den Haushalt genehmigt.

Das Haushaltsvolumen für 2024 beläuft sich auf etwa 800 Millionen Euro. Das sagte Stadtkämmerer Andreas Schwarz (SPD) bei einem Pressegespräch am Montag. Die beiden größten Ausgabenposten im Haushalt sind der Bereich "Soziales und Jugend" - mit 380 Millionen Euro veranschlagt - sowie "Bau und Umwelt". Für das kommende Jahr rechnet Schwarz derzeit mit einem Defizit von 27 Millionen Euro.

Stadt verzichtet auf steuerliche Mehreinnahmen

Dabei verzichte die Stadt bewusst auf gut 20 Millionen Euro, die sie durch eine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer einnehmen könnte. Eine Erhöhung der Grundsteuer würde für Gebäudeeigentümer laut Stadtverwaltung im Durchschnitt eine Mehrbelastung von zehn Euro pro Monat bedeuten, so der Stadtkämmerer.

Derzeit berät der Hauptausschuss über den Haushaltsvorschlag. Die endgültige Abstimmung im Stadtrat über den städtischen Haushalt 2024 ist für den 11. Dezember geplant.

"Es ist eine leichte Verbesserung, aber wir können uns nach wie vor keine Wohltaten leisten."

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Steuern steigen.

Aber es kann sein, dass die Stadt die Steuern aufgrund der Landesvorgaben erhöhen muss, so Schwarz. "Das Damoklesschwert der Hebesatzerhöhung bei Gewerbe- und Grundsteuer, das schwebt weiterhin über uns Kommunen." Um das zu verhindern, sei es nach wie vor wichtig, dass Bund und Land die Kommunen bei ihren kommunalen Aufgaben unterstützen.

Grundsteuer: Das bedeuten Nivellierungs- und Hebesatz Nivellierungssatz: Der Nivellierungssatz der Grundsteuer B wird vom Land vorgegeben und gilt als Richtwert für den Hebesatz, den die Ortsgemeinderäte selbst festlegen. Am Nivellierungssatz errechnet sich auch, wie viel Geld die Ortsgemeinde von den Grundsteuereinnahmen an die Verbandsgemeinde und den Landkreis abführen muss. Hebesatz: Jede Ortsgemeinde bestimmt den Hebesatz der Grundsteuer B selbst, durch einen Beschluss im Gemeinderat. Der dort beschlossene Hebesatz wird dann mit dem individuellen Wert für das Grundstück multipliziert. Daraus errechnet sich dann die Höhe der Grundsteuer, die Menschen mit Haus und Grund an den Staat abführen müssen.

Zusätzliche Einnahmen der Stadt Ludwigshafen erleichterten dies. Die Stadt rechnet unter anderem mit zehn Millionen Euro mehr durch die Gewerbesteuerumlage, zusätzlichen 38 Millionen Euro durch den kommunalen Finanzausgleich und sieben Millionen Euro an Landes- und Bundesmitteln zur Unterbringung von Geflüchteten.

Fachkräftemangel verzögert Bauten oder andere Investitionen

Die Übernahme der Altschulden entlastet die Stadt ebenfalls finanziell. Das Land übernimmt laut Stadtkämmerer Schwarz voraussichtlich 500 Millionen Euro Schulden, die in Ludwigshafen aufgelaufen sind. Dadurch muss die Stadt weniger Zinsen für Kredite zahlen. Aufgrund gestiegener Zinssätze gleicht sich dies jedoch aus, erklärte Schwarz.

Klar ist aber auch: Investitionen in der Stadt verzögern sich, wie die Fahrradbrücke beim Hochschul-Campus oder der Umzug des Stadtarchivs. Dies liege aber weniger am Geld oder daran, dass die Stadt nicht investieren möchte, so Schwarz. Vielmehr gehe die Planung der Projekte zu langsam voran, weil es in den entsprechenden Abteilungen der Stadt zu wenig Fachkräfte gebe.

Nachtragshaushalt noch nicht genehmigt

Der im Oktober beschlossene zweite Nachtragshaushalt für das laufende Haushaltsjahr 2023 und der vorherige Nachtragshaushalt der Stadt Ludwigshafen sind außerdem noch nicht genehmigt. Es geht dabei vor allem darum, dass Ludwigshafen nun gezwungen ist, gut 200 Millionen Euro neue Schulden aufzunehmen. Der Grund: Die Stadt muss kurzfristig Gewerbesteuern in dieser Höhe an Unternehmen zurückbezahlen.

Auch der Haushaltsentwurf für 2024 muss nach dem Beschluss im Stadtrat noch von der zuständigen Behörde ADD genehmigt werden.