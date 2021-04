per Mail teilen

Die ersten Vorbereitungen für den geplanten Neubau der Therme in Bad Dürkheim haben begonnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden diese Woche Leitungen bereits verlegt und die Baustraße fertiggestellt. In der kommenden Woche sollen die Riesenrutsche und das bisherige Blockheizkraftwerk des Salinariums abgebaut werden. Der Start der Bauarbeiten für die neue Therme sei für den 10. Mai geplant. Mit dem Neubau soll das bisherige Salinarium in Bad Dürkheim erweitert werden. Laut Stadtverwaltung können sich Bürger über den Stand der Bauarbeiten auf einer neuen Homepage im Internet informieren.