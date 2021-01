Städte und Gemeinden in der Pfalz bereiten mit einem umfassenden Hygienekonzept die Landtagswahlen am 14. März vor. Ziel ist, dass Bürger auch direkt in den Wahllokalen ihre Stimme abgeben können. Städte wie Frankenthal aber auch Verbandsgemeinden wie Dannstadt-Schauernheim haben angekündigt, ihre Wahllokale in größeren Räumlichkeiten, wie etwa Sporthallen einzurichten. Auf diese Weise könnten Einbahnstraßen-Systeme eingerichtet und Sicherheitsabstände gewahrt werden. Auch werden nicht so viele Menschen gleichzeitig in die Wahllokale eingelassen. Wahlkabinen werden nach jedem Wahlgang desinfiziert und Wähler erhalten ihren eigenen Stift. Zudem werden Spuckschutzwände und Desinfektionsspender aufgebaut. Doch trotz all dieser Sicherheitsvorkehrungen in den Wahllokalen, appellieren Städte und Gemeinden von der Briefwahl Gebrauch zu machen.