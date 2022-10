Stundenlange Vollsperrung auf A61 bei Ludwigshafen

Die A61 war in der Nacht auf Montag mehrere Stunden lang voll gesperrt. Zuvor hatte es dort einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte, war ein Autofahrer mit großer Wucht auf einen anderen Wagen geprallt.

Schwerer Autounfall auf der A61 am Autobahnkreuz Ludwigshafen: Die Unfallstelle wird abgesichert Polizei Neustadt an der Weinstraße

Der Zusammenstoß sei so stark gewesen, dass beide Fahrzeuge noch mehrere Meter über die Fahrbahn schleuderten, der Fahrer des vorderen Autos wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass eine weitere Person im Auto gewesen sein könnte. Deshalb wurde die Unfallstelle mit Hunden und per Hubschrauber abgesucht. Die Unfallstelle war am Montag wieder frei befahrbar.

Unfallverursacher leicht verletzt

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, sein 11-jähriger Sohn blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei berichtete der Unfallverursacher von starkem Qualm - möglicherweise sei die Sicht durch eine Nebelbank beeinträchtigt gewesen oder es sei Qualm aus dem Auto gekommen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Neustadt auf rund 80.000 Euro.