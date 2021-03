Die anstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bringt auch die Briefträger in der Vorder- und Südpfalz momentan ordentlich ins Schwitzen. Allein im Postzentrum in Ludwigshafen sind laut Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek jetzt vor der Wahl rund zwei Millionen Briefe mehr sortiert worden.

In vielen Kommunen in der Vorder- und Südpfalz haben mittlerweile über 50 Prozent der Wähler Briefwahl beantragt. Das seien mehr als doppelt so viele wie vor fünf Jahren, sagt der Landeswahlleiter. Mehr Briefe bedeuten aber auch mehr Überstunden – auch im Briefzentrum Ludwigshafen. Viele tausend Wahlbriefe aus der gesamten Pfalz werden hier Tag für Tag bearbeitet, berichtet Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek. "Die Sendungen sind wesentlich bunter als normal, da kommt man sich schon teilweise vor wie Weihnachten. Es ist schön rot alles." Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek Wähler wirft Briefwahlunterlagen in einen Briefkasten ein. SWR Die vielen bunten Briefe so kurz vor der Landtagswahl bedeuten aber auch: Stress für die Sortierer. In Ludwigshafen arbeiten 300 von ihnen – und zwar überwiegend nachts. Täglich über eine Millionen Briefe Normalerweise werden im Briefzentrum in Ludwigshafen täglich rund 1,2 Millionen Sendungen sortiert. Durch die vielen Briefwähler sei das Briefaufkommen enorm gestiegen. Allein in Ludwigshafen seien vor der Wahl rund zwei Millionen Briefe dazugekommen. Wachenheim Landtagswahl in Zeiten von Corona Über 50 Prozent der Pfälzer beantragen Briefwahl Mehr als die Hälfte der Wähler in der Vorder- und Südpfalz hat für die anstehende Landtagswahl Briefwahl beantragt. Das sind nach Angaben des Landeswahlleiters doppelt so viele wie bei der letzten Landtagswahl. mehr... Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlanträge und die Rücksendungen der Unterlagen, das alles brachte so manchen Briefkasten in den vergangenen Tagen fast zum Überlaufen. Auch Briefkastenleererin Tatjana Völpel schleppt einen Sack nach dem anderen ins Zentrum, der bis oben hin gefüllt ist. Viele rote Wahlbriefe in Briefkästen Ortswechsel: Auch Uwe Neuendorf aus Altrip hat gleich vier rote Wahlbriefe in den Kasten geworfen. Er ist der Meinung, dass jeder versuchen sollte, mögliche Ansteckungsherde zu vermeiden. Deswegen haben er und seine Familie sich für die Briefwahl entschieden: "Die Wahl muss sein, also haben wir Briefwahl gewählt." Uwe Neuendorf aus Altrip Video herunterladen (2,4 MB | MP4) Für die Postler im Briefzentrum Ludwigshafen werden die nächsten Tage richtig anstrengend. Denn kein Wahlbrief darf liegenbleiben, sagt der Leiter des Ludwigshafener Briefzentrums, Lutz Miltner. Alle müssen bis Sonntag die Rathäuser erreichen. Deswegen heißt es im Briefzentrum in Ludwigshafen am Wochenende auch: Extra-Schicht. Damit dann hoffentlich auch alle Briefwahlumschläge noch rechtzeitig zur Landtagswahl ankommen. Rund vier Millionen Briefe befördert die Post jeden Tag in Rheinland-Pfalz. In diesen Tagen sind es aber deutlich mehr.