Der Vogelpark in Bobenheim-Roxheim ist wegen eines Verdachts auf Vogelgrippe geschlossen worden. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts in Koblenz ist möglicherweise eine Hawaiigans an dem Vogelgrippevirus gestorben. Ein Ergebnis des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit steht noch aus, so eine Sprecherin des Landesuntersuchungsamtes. Das Veterinäramt des Kreises habe den Betrieb umgehend gesperrt und lässt weitere Tiere des Vogelparks auf den Erreger untersuchen. Die Vögel müssen solange in Käfigen bleiben. Seit einigen Monaten breitet sich nach Angaben der Sprecherin eine hochansteckende Variante des Vogelgrippevirus unter Wildvögeln in Deutschland aus. Immer wieder seien auch Geflügelbestände oder Tierparks betroffen Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es der erste Fall in einer Geflügelhaltung in Rheinland-Pfalz seit längerer Zeit.