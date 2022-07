Vogel verursacht Stromausfall

Ein Vogel hat in der vergangenen Nacht im Kreis Bad Dürkheim einen Stromausfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war das Tier in einen Verteilermast geraten. Dadurch sei zur Sicherheit der Strom automatisch abgeschaltet worden. Betroffen durch den Ausfall waren die Orte Großkarlbach, Bissersheim, Herxheim am Berg, Freinsheim und Grünstadt für gut anderthalb Stunden ab 22 Uhr 30. Die Pfalzwerke konnten den Angaben zufolge die Anlage gegen null Uhr wieder in Betrieb nehmen. Ein Schaden sei nicht entstanden. Wegen einer Netzstörung kam es laut Pfalzwerke auch im südpfälzischen Wörth zu einem Stromausfall von etwa einer Stunde.