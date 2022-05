Nach zwei Jahren Corona-Pause nimmt das Bistum Speyer die bischöflichen Visitationen wieder auf. Bischof Wiesemann besucht in der kommenden Woche die Pfarrei Heilige Familie in Blieskastel im Saarland. Weihbischof Georgens war bereits in der Pfarrei Heilige Maria Magdalena in Klingenmünster im Kreis Südliche Weinstraße zu Gast. Die bischöflichen Visitationen gehören zu den Aufgaben eines Bischofs als „Hirte“ seiner Diözese.