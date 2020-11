Der Große Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine veranstaltet heute eine Fastnachtssitzung der besonderen Art. Pünktlich um 11 Uhr 11 veröffentlicht der Verein in den sozialen Medien einige kurze Fastnachtsbeiträge.

Die Filme und Fotos bekommt der Große Rat von Vereinsmitgliedern und fastnachtsliebenden Bürgern zugeschickt. Viele davon würden Sitzungen aus den vergangenen Jahren zeigen. Aber auch neu einstudierte Büttenreden und Tänze seien herzlich willkommen. Auch die Speyerer Karnevalgesellschaft startet mit dem 11.11 in die neue Fastnachtssaison. Bis zum Saisonende im Februar sollen jeden Mittwoch neue Redebeiträge in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Nach Angaben der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine sind Ludwigshafen und Speyer allerdings die einzigen Orte in der Vorder- und Südpfalz, in denen heute traditionell in die fünfte Jahreszeit gestartet wird - wenn auch nur virtuell.