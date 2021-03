per Mail teilen

Das Landauer Vinzentius-Krankenhaus hat nach dem Corona-Ausbruch im Januar ab heute wieder alle Stationen geöffnet. Nach Angaben der Klinikleitung werden auch Operationen wieder ohne Einschränkungen durchgeführt.

Im Januar waren zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach positiven Corona-Tests in Quarantäne geschickt worden. Wegen des fehlenden Personals hatte das Vinzentius-Krankenhaus in einigen Abteilungen dann einen Aufnahmestopp verhängt. Bis heute sollen alle 560 Impfwilligen des Personals geimpft sein. In stationärer Pflege gebe es derzeit noch drei Covid-Patienten.