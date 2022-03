Zufahrt zur Villa Ludwigshöhe wieder frei

Die Zufahrtsstraße zur Villa Ludwigshöhe in Edenkoben soll am Mittwochnachmittag nach einer Sanierung wieder offiziell für den Verkehr frei gegeben werden. Nach Angaben der Behörden gab es bei der Sanierung der rund drei Kilomter langen Straße einige Herausforderungen - unter anderem in straßenbaulicher und rechtlicher Art. So wurde die frühere Kreisstraße in eine Gemeindestraße umgewandelt. Die Kosten waren zu Beginn der Instandsetzung vom Landesbetrieb Mobilität mit zwei Millionen Euro beziffert worden.