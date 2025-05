per Mail teilen

Ende August sollen die Türen des Sommerschlosses von Bayernkönig Ludwig I. wieder fürs Publikum aufgehen. Wir beantworten wichtige Fragen vorab.

Ein Schloss in bester Lage: Schon länger sieht die berühmte Villa Ludwigshöhe über Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) von außen fertig saniert aus. Doch die Wiedereröffnung wurde vom Land mehrmals verschoben. Zum Beispiel weil die Mängel am historischen Dach größer waren als gedacht. Oder weil Handwerker wegen stark gestiegener Baupreise erst später beauftragt werden konnten.

Wann wird die Villa Ludwigshöhe wieder eröffnet?

Nach sechs Jahren Schließzeit soll es am 29. August soweit sein, da ist sich die zuständige Denkmalbehörde sicher. Das Land hat mehr als 16 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt.

Was ist bis zur Eröffnung noch zu tun?

Die letzten Arbeiten. Die Denkmalbehörde schreibt: "Die Innen- und Außenbereiche werden abschließend fertiggestellt und mit hochwertigen Details ausgestattet." Dazu zähle beispielsweise das Schlafzimmer von Bayernkönig Ludwig I. aus der Entstehungszeit, das erstmals rekonstruiert worden sei. Und fertig gestellt wird auch noch die "Präsentation des für die Staatsgäste des ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Helmut Kohl eingerichteten Badezimmers aus den 1980er Jahren".

Welche Kunstsammlungen werden gezeigt?

Die bis zur Schließung im Schloss untergebrachte "Max-Slevogt-Galerie" wird laut Denkmalbehörde unter dem Namen "Galerien" in Zukunft verschiedene kulturhistorische und kunsthistorische Ausstellungen zeigen. Es sollen auch Werke von Max Slevogt, der die Südpfalz zu seiner Wahlheimat machte, und befreundeten Künstlern dabei sein. Die Villa wird mit zwei Sonderausstellungen neu eröffnet.

Wie kommt man schon vor der offiziellen Eröffnung rein?

Am besten mit der Einladung zu einer privaten Feier. Am 24. Mai öffnet auf der Ludwigshöhe schon das gastronomische Angebot. Dann finden Hochzeiten und Geburtstage statt. Mit der offiziellen Wiedereröffnung am 29. August ist die Gastro dann auch für alle offen.