Frankenthal: 14-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung vor Gericht

Er soll Frauen, Mädchen und ein Kind belästigt haben. Eine Prostituierte soll er fast vergewaltigt haben. Und er ist erst 14 Jahre alt. Nun steht er in Frankenthal vor Gericht.

Die Liste dessen, was dem Jungen vorgeworfen wird, ist lang: In Frankenthal und Mannheim soll er sich im vergangenen Jahr mehrfach an Mädchen und Frauen vergriffen haben – von Berührungen am Po ist die Rede, Ohrfeigen und sexueller Belästigung im Treppenhaus. Ein siebenjähriges Mädchen hat er laut Anklage zu sexuellen Handlungen aufgefordert und das Kind auf unanständige Weise angefasst.

Dann sei er zu einer Prostituierten gegangen. Die soll es aber abgelehnt haben, mit ihm zu schlafen – er sei noch zu jung. Daraufhin hat er laut Staatsanwaltschaft versucht, sie zu würgen und zu vergewaltigen.

Prozess am Landgericht Frankenthal ist nicht öffentlich

Verhandlungen gegen Jugendliche sind in der Regel nicht öffentlich. So ist es auch in diesem Fall. Damit haben auch Journalisten keinen Zutritt zum Gerichtssaal. Viele der Fragen, die sich allein schon daraus ergeben, dass ausgerechnet einem 14-Jährigen solche Taten vorgeworfen werden, werden also erst einmal unbeantwortet bleiben.

Allerdings hat das Landgericht dem SWR einiges darüber mitgeteilt, wie die Verhandlung verlaufen soll. So sind bislang insgesamt sieben Termine festgesetzt, der letzte Mitte Februar. Zu Wort kommen im Laufe der kommenden Wochen unter anderem mutmaßliche Opfer, Polizisten und ein Psychiater, der beurteilen soll, inwieweit der Junge schuldfähig ist.

Warum sitzt der Minderjährige schon in Haft?

Und eine weitere Frage beantwortet das Landgericht schon im Vorfeld: Warum sitzt der 14-Jährige schon seit Monaten in Untersuchungshaft? Normalerweise sei die Justiz eher zurückhaltend, wenn es darum gehe, einen Jugendlichen zu inhaftieren, erklärt dazu das Landgericht. In diesem Fall habe der Haftrichter aber anders entschieden - weil er eine Wiederholungsgefahr gesehen habe.