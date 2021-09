Schönsten Vinotheken Deutschlands - Vier Gewinner aus der Pfalz

Das Deutsche Weininstitut hat am Mittwoch die Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs „Ausgezeichnete Vinotheken“ bekannt gegeben. Unter den 30 prämierten Vinotheken sind auch vier aus der Pfalz: Es sind die Weingüter sind Bürklin-Wolf in Wachenheim, Meier in Weyher, Braun in Meckenheim und Karl Heinz Gaul in Grünstadt-Sausenheim.

Bewertet hatte eine Fachjury unter anderem die Architektur und Innenausstattung der Vinotheken sowie den Internetauftritt und die Kompetenz der Mitarbeiter. Insgesamt hatten sich 144 Betreiber von Vinotheken aus den neun deutschen Anbaugebieten beworben.