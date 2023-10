per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen bietet eine Vier-Tage-Woche an. Floppt das Pilotprojekt etwa bei den knapp 4.000 Mitarbeitern? Es gab bisher nur zwei Anträge.

"Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein", hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) dem SWR im Sommer mit Blick auf die Vier-Tage-Woche noch gesagt. Und weiter: "Wir sind in Konkurrenz zu Nachbarstädten, zur Wirtschaft hier in der Region und manchmal ist es nicht das Geld, sondern kleine Möglichkeiten, die Menschen bewegen einen Arbeitsplatz zum Beispiel bei der Stadt Ludwigshafen aufzunehmen." Die Vier-Tage-Woche könne für mehr Attraktivität sorgen.

Stadt Ludwigshafen: Pro Tag mehr arbeiten

Kern des Vier-Tage-Modells der Stadt Ludwigshafen ist: Die vereinbarte Wochenarbeitszeit bleibt gleich, aber sie muss dann in vier anstatt in fünf Tagen geleistet werden. Allerdings wird das Angebot kaum angenommen - nur zwei Anträge sind in vier Monaten eingegangen.

Keine Resonanz auf Vier-Tage-Woche: Woran liegt es?

Woran liegt das? Der Personalratsvorsitzende der Stadtverwaltung, Michael Steitz, hat dafür eine Erklärung. Aus seiner Sicht sind die Arbeitszeiten bei der Stadtverwaltung bereits so flexibel, dass die Mittarbeitenden die Vier-Tage-Woche schlicht nicht brauchen. Als Beispiel nennt Steitz die sogenannte Gleitarbeitszeit von 6 bis 19 Uhr, Teilzeitarbeit bei der Stadtverwaltung und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Für den Personalrat sei das mangelnde Interesse an der Vier-Tage-Woche daher keine Überraschung. Manche Mitarbeiterinnen können auch wegen ihrer Tätigkeit das Angebot nicht nutzen, zum Beispiel Erzieherinnen.

Durch Vier-Tage-Woche als Arbeitgeber attraktiver werden

Die Stadt Ludwigshafen hoffte im Vorfeld, durch das Pilotprojekt in der Verwaltung auch neues Personal zu gewinnen. Oberbürgermeisterin Steinruck sagte im Juli: "Ich bekomme auch Rückmeldungen, dass Menschen überlastet sind, dass sie sich überlastet fühlen. Das zeigt auch der Krankenstand."

Ludwigshafen: Pilotprojekt auf ein Jahr angelegt

Die Vier-Tage-Woche habe noch weitere Vorteile: weniger CO2-Emissionen und eine Entlastung der Straßen vom Verkehr. Die Servicezeiten für Bürgerinnen und Bürger sollen von der verkürzten Arbeitswoche nicht beeinträchtigt werden. Das Pilotprojekt ist zunächst auf ein Jahr angelegt und gilt nur für Teilbereiche der Stadtverwaltung.