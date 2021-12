Vier Restaurants in Speyer wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen dicht gemacht

per Mail teilen

In Speyer müssen vier Restaurants erst einmal schließen. Der Grund: Sie haben gegen die 2G-Plus-Regeln verstoßen.

Die Stadt Speyer hat bislang vier Gaststätten vorübergehend geschlossen. Deren Gäste waren zwar alle geimpft, genesen und/oder getestet. Die Wirte hatten sich aber die Nachweise nicht angeschaut.

Eine Sprecherin der Stadt Speyer betonte jedoch, die Gastronomie sei sich ihrer Verantwortung in hohem Maße bewusst und setze die Corona-Regeln entsprechend um. Das teilten auch die anderen Kommunen auf Anfrage des SWR mit. Die meisten Gastronomiebetriebe in der Vorder- und Südpfalz hielten sich an die Corona-Vorgaben und würden die Impf- und Testnachweise ihrer Gäste überwiegend überprüfen.

Auch in Ludwigshafen eine Gaststätte wegen Corona-Auflagen kurzzeitig geschlossen

Auch in Ludwigshafen wurde vor Kurzem im Stadtteil Mundenheim eine Kneipe geschlossen. Dort hat nach Angaben der Stadtverwaltung der Kommunale Vollzugsdienst bei Kontrollen am ersten Weihnachtsfeiertag 15 Besucher erwischt, die weder vollständig geimpft noch getestet waren. Deshalb wurde diese Gaststätte von den Behörden geschlossen.

Das heißt konkret, dass die Ordnungsbehörden den Betreibern die Schlüssel abgenommen und die Türen versiegelt hatten. Der oder die Inhaber müssen dann in der zuständigen Abteilung beim Kommunalen Vollzugsdiens vorsprechen und begründen, was schief gelaufen war und wie die Verordnung künftig eingehalten werden soll. Erst dann bekommen die Betriebe die Schlüssel zurück. Außerdem blüht den Gastwirten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Bußgeldern von mehreren tausend Euro, erklärt die Stadtverwaltung Ludwigshafen auf Anfrage.

Insgesamt nur wenige Verstöße gegen Auflagen in der Pfalz

Die Stadt Neustadt erklärte auf Anfrage, man habe noch keine gravierenden Verstöße gegen die Corona-Auflagen in Gaststätten feststellen können. Ähnlich sieht es in Landau aus. Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es regelmäßig Kontrollen. Dabei komme es "nur ganz selten zu Verstößen" und wenn, dann seien die Gastronominnen und Gastronomen "einsichtig". Wenn es Verstöße gebe, dann betreffe das etwa zu gleichen Teilen die 2G-Plus-Pflicht, die Kontaktdatenerfassungspflicht und die Maskenpflicht.