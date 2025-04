Südpfalz: Drei Bürgermeister-Wahlen mit nur einem Kandidaten

In den VG Jockgrim, Annweiler und Maikammer sowie in der Stadt Germersheim gibt es am Sonntag Bürgermeister-Wahlen. In drei Fällen tritt nur ein Kandidat an. Infos zu den Kandidierenden und zur Frage, was es bringt, wählen zu gehen.

Es ist ein Phänomen: In den Verbandsgemeinden Jockgrim (Kreis Germersheim), Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) und in der Stadt Germersheim können die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag nur einen Kandidaten wählen. Und in allen drei Fällen treten die amtierenden CDU-Bürgermeister an.

Gleich vier Bürgermeister-Wahlen in der Südpfalz

Bei den Bürgermeisterwahlen mit Ja oder Nein stimmen

In Germersheim ist das der 62-jährige Marcus Schaile, in Jockgrim der 57-jährige Karl Dieter Wünstel und in Annweiler der 41-jährige Christian Burkhart. Für die Bürgerinnen und Bürger heißt das konkret: Sie haben immer noch die Möglichkeit, den Bürgermeister-Kandidaten zu unterstützen, indem sie ein "Ja" ankreuzen oder ihn abzulehnen, indem das Kreuzchen beim "Nein" setzen.

Marcus Schaile (CDU), Bürgermeister der Stadt Germersheim kandidiert für eine dritte Amtszeit.. Pressestelle Stadt Germersheim

Schaile, Germersheim: "Etwas sonderbar, der einzige Kandidat" zu sein

Marcus Schaile ist bereits seit 2010 Bürgermeister der Stadt Germersheim. Der zweifache Familienvater ist in Germersheim geboren. Er hat bei der AOK gearbeitet und BWL studiert. Jetzt kandidiert er also für seine dritte Amtszeit. Und das ohne Gegenkandidaten. Dazu teilt Schaile mit: "Ja, es ist schon etwas sonderbar, wenn man der einzige Kandidat ist. Ich denke, letztendlich ist es auch der Tatsache geschuldet, dass sowohl der Stadtrat mit mir als Bürgermeister als auch ich mit dem Stadtrat seit vielen Jahren sehr gut zusammenarbeiten." Für ihn als Ur-Germersheimer sei die Möglichkeit, aktiv die Geschicke seiner Heimatstadt zu gestalten, "einfach eine tolle und hervorragende Aufgabe, die man wirklich mit Herzblut macht."

Karl Dieter Wünstel (CDU) Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jockgrim kandidiert für eine zweite Amtszeit. Karl Dieter Wünstel Verbandsgemeinde Jockgrim

Wünstel, Jockgrim: "Ein gutes Wahlergebnis gibt mir Rückenwind"

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jockgrim, Karl Dieter Wünstel, ist ein Hatzenbühler durch und durch. Der zweifache Familienvater ist Diplom-Chemie- und Wirtschaftsingenieur und war zuletzt als selbstständiger Unternehmensberater tätig. Seit 2018 ist Wünstel VG-Bürgermeister. Zur Frage, wie es sich anfühlt, der einzige Kandidat zu sein, meint er: Er wünsche sich, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die meinen, nicht zur Wahl gehen zu müssen, weil er ja ohnehin wiedergewählt werde, es dennoch tun. Andernfalls würden ihm diese Stimmen im Gesamtbild fehlen. Und weiter: "Ein gutes Wahlergebnis wiederum gibt mir Rückenwind für die kommenden Aufgaben. Deshalb hoffe ich gleichermaßen auf viele Ja-Stimmen und eine gute Wahlbeteiligung."

Christain Burkhart (CDU), Bürgermeister der VG Annweiler. @Yannick Scherthan

Burkhart, Annweiler: "Mir wäre ein Mitbewerber lieber gewesen"

Auch Christian Burkhart, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler bewirbt sich für eine zweite Amtszeit , "weil mir die Arbeit viel Freude und Zufriedenheit bereitet. Man kann sein direktes Lebensumfeld aktiv gestalten und wichtige Weichen für die Zukunft stellen." Der Diplom-Verwaltungswirt und ehemalige Polizeibeamte ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zur Tatsache, dass er als einziger Kandidat antritt, schreibt Burkhart: "Mir wäre ein Mitbewerber/eine Mitbewerberin lieber gewesen." Er werbe dennoch für eine hohe Wahlbeteiligung. Denn "aus Wahlergebnissen kann man (als bisheriger Amtsinhaber) auch die Zufriedenheit an der eigenen Arbeit der zurückliegenden mehr als sieben Jahre ableiten. Je mehr ihre Stimme abgeben, umso deutlicher ist das Bild."

Ein Stimmzettel, auf dem man Ja oder Nein ankreuzen kann (Symbolbild). Diese Wahl haben alljene Südpfälzer am Sonntag, bei denen nur ein Kandidat antritt. IMAGO photothek

Flach, Maikammer: viel Freude an "Zusammenarbeit mit den Menschen hier"

Anders in der Verbandsgemeinde Maikammer: Dort gibt es zwei Kandidierende. Eine Kandidatin ist die amtierende CDU-Bürgermeisterin Gabriele Flach . Die gebürtige Edenkobenerin, Jahrgang 1967, ist Diplomverwaltungswirtin und hat zudem nebenberuflich ein Magisterstudium der Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften und Psychologie abgeschlossen. Auf die Frage, warum sie erneut kandidiert, antwortet die Bürgermeisterin: " Die Zusammenarbeit mit den Menschen hier bereitet mir viel Freude." Als Herzensanliegen nennt Flach unter anderem "die Schulhöfe attraktiver zu gestalten und in der im Mai beginnenden Freibadsaison einen kostenfreien Schwimmunterricht für Grundschulkinder in unserem Kalmitbad anzubieten." Weiter wolle sie die Jugendarbeit zusammen mit den Jugendlichen attraktiver gestalten und neue Wohnformen für Senioren entwickeln. .

VG-Maikammer: Bürgermeister-Kandidat Großmann

Bündnis90/Die Grünen haben Helmut Großmann als Gegenkandidaten ins Rennen geschickt. Der 59-Jährige Diplomagraringenieur arbeitete viele Jahre in der Entwicklungshilfe rund um den Globus, bevor er mit seiner Frau nach Maikammer kam. Seitdem arbeitet er als freier Dozent an einer privaten Hochschule. Ehrenamtlich engagiert sich Großmann, der in Maikammer den Ortsverband der Grünen gegründet hat, im NaBu und in der Flüchtlingshilfe. Seine Ziele fasst er so zusammen: "Transparenz, Nachhaltigkeit und Teilhabe – mein Wahlkampfmotto lautet deshalb TNT. Ich will, dass alle Bürger*innen verstehen können, was im Rathaus läuft, und dass alle sich einbringen können. Im Zentrum steht dabei für mich die wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, d.h. alle Entscheidungen in der Verbandsgemeinde sollen dazu beitragen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder hier noch gut leben können."