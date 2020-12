Die Polizei registriert zurzeit wieder eine Vielzahl an betrügerischen Anrufen in der Pfalz. Trickbetrüger versuchen am Telefon vor allem Senioren Geld abzuluchsen. Die Trick-Anrufer geben vor, nahe Verwandte zu sein, die Geld brauchen oder Polizisten, die Eigentum in Sicherheit bringen wollen. Allein gestern registrierte die Polizei vier solcher Betrugsanrufe in Deidesheim, 12 in Bad Dürkheim und Wachenheim und weitere Anrufe rund um Grünstadt und in Ludwigshafen. Die Polizei vermutet, dass die professionell operierenden Banden sich ganze Gebiete vornehmen und dort eine Nummer nach der anderen wählen. Die Angerufenen gestern sind alle nicht auf die Betrugsmasche reingefallen, haben aufgelegt und die Polizei informiert.